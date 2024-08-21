"تايمز أوف إسرائيل": لا جدوى من عقد اجتماع القاهرة إلا إذا ضغطت واشنطن على نتانياهو

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول عربي بدولة وسيطة، أن "لا جدوى من عقد اجتماع القاهرة إلا إذا ضغطت واشنطن على نتانياهو، وتصريحات بلينكن وضعت حماس بشكل غير دقيق على أنها من يعرقل الصفقة". وذكرت الصحيفة، أن "إعلان بلينكن دعم نتانياهو للمقترح الأميركي مثير للحيرة".

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