اشار البيت الأبيض الى ان الرئيس الاميركي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الاسرى.
وذكر البيت الأبيض بان نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تنضم إلى بايدن ونتنياهو في الاتصال الهاتفي.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وهاريس انضمت للمكالمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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