البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وهاريس انضمت للمكالمة

اشار البيت الأبيض الى ان الرئيس الاميركي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الاسرى.

وذكر البيت الأبيض بان نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تنضم إلى بايدن ونتنياهو في الاتصال الهاتفي.