الامارات | رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه .. الرئيس الإندونيسي يصل الإمارات في زيارة دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة إلى دولة الإمارات اليوم في "زيارة دولة" تستغرق يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. في مقدمة مستقبلي فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما كان في الاستقبال .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الإندونيسي وسعادة عبدالله الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا.

ورافق الطائرة التي تقل فخامة الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية تحية لضيف البلاد حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.