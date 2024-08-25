ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

تشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مشروع تركيب نظام جديد لتصريف مياه الأمطار في أم القيوين، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارة، للحد من تجمعات المياه في الشوارع وعند الدوارات.

ويسهم النظام، وهو عبارة عن خزانات بأحجام مختلفة تحت الأرض، في تصريف مياه الأمطار بطريقة مبتكرة، وتحد من تجمعها في الشوارع خلال موسم الأمطار، وتقلل من الازدحام وعرقلة حركة السير ومخاطر الحوادث، التي تقع بسببها، وكذلك تحافظ على المخزون الجوفي للمياه. وتم تركيب الخزانات في 30 موقعاً، منها 17 موقعاً على شارع 2 ديسمبر بأم القيوين، بسعة استيعابية تقدر بنحو 1730 متراً مكعباً من مياه الأمطار، و13 موقعاً على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمنطقة السلمة، بسعة استيعابية تبلغ 1650 متراً مكعباً. وتواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية، تنفيذ 4 مشاريع تتضمن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شوارع في مختلف مناطق إمارة أم القيوين، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والمتوقع إنجازها خلال الأشهر المقبلة، بهدف تسهيل حركة انتقال المواطنين والمقيمين وتحقيق حركة انسيابية في الشوارع، وتوفير السلامة والأمان لمستخدمي الطرق.

وتشمل المشاريع الأربعة، إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شارع كورنيش الشاطئ بأم القيوين، وشارع الملك فيصل من دوار المصلى إلى البلاد القديمة، وتوسعة شارعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والثاني من ديسمبر في منطقة السلمة، ليصبحا شارعين ذوي ازدواجية، وإلغاء بعض الدوارات في الشارعين نفسيهما.

مواكبة التطور العمراني

تأتي المشاريع بهدف مواكبة التطور العمراني الذي تشهده المناطق السكنية في الإمارة، وتوفير السلامة والأمان لمستخدمي الطرق، وتبني أهداف استراتيجية تساهم في جعل شوارع الدولة من أفضل الشوارع من ناحية المواصفات والمعايير المطبقة عالمياً. كما تنفذ دائرة بلدية أم القيوين، مشاريع طرق جديدة وإعادة تأهيل شوارع في الإمارة، تشمل شوارع في منطقة شعبية محمد بن راشد 2، والهبوب السكنية، وشارع الشيخ خليفة بن زايد، وشوارع داخلية في بعض المناطق، بالإضافة إلى تسوية وترميم الحفر في الشوارع المتضررة، من أجل تسهيل انسيابية حركة السير، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، ومواكبة التطور العمراني الذي تشهده الإمارة.