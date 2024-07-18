الامارات | حمدان بن محمد: نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر منصة "إنستغرام": نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً.
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