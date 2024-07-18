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الامارات | حمدان بن محمد: نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر منصة "إنستغرام": نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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