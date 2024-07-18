الامارات | حمدان بن محمد: نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر منصة "إنستغرام": نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً.

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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