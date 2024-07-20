الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجزاء في دبي أربعة آسيويين بالحبس ستة أشهر بعد إدانتهم بسرقة لوحة أرقام مركبة أوقفها صاحبها بجانب حديقة في منطقة البدع.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين الأربعة اتفقوا في ما بينهم على سرقة لوحات المركبات المتوقفة، لاستخدامها بشكل غير شرعي، ووزعوا الأدوار في ما بينهم، ثم استهدفوا المركبة المشار إليها وسرقوا لوحتها ولاذوا بالفرار.

وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين وقبض عليهم، واعترفوا بارتكابهم سرقات مماثلة، وضبطت بحوزتهم مجموعة من اللوحات، وأرشدوا إلى الأماكن التي سرقوا منها.