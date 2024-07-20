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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجزاء في دبي أربعة آسيويين بالحبس ستة أشهر بعد إدانتهم بسرقة لوحة أرقام مركبة أوقفها صاحبها بجانب حديقة في منطقة البدع.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين الأربعة اتفقوا في ما بينهم على سرقة لوحات المركبات المتوقفة، لاستخدامها بشكل غير شرعي، ووزعوا الأدوار في ما بينهم، ثم استهدفوا المركبة المشار إليها وسرقوا لوحتها ولاذوا بالفرار.

وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين وقبض عليهم، واعترفوا بارتكابهم سرقات مماثلة، وضبطت بحوزتهم مجموعة من اللوحات، وأرشدوا إلى الأماكن التي سرقوا منها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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