حاكم الشارقة: متحف أثري وحديقة وممشى لتزيين كلباء

23 يوليو 2024 00:58

الشارقة (الاتحاد)

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن حزمة مشاريع جديدة ستزين مدينة كلباء، تتضمن حديقة تحيط بقلعة خور كلباء التي هدمها الطوفان، ومتحف جديد يضم جميع أنواع التراث من العادات والتقاليد والأهازيج، ومشروع «بوابة كلباء»، وهو عبارة عن ممشى يربط الحدائق المعلقة ببحيرة الحفية، مؤكداً سموه أنه وضع لكلباء برنامجاً سياحياً بيئياً أثرياً تراثياً مبنياً على العناصر الموجودة في المدينة.

وروى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، حكاية قلعة خور كلباء والأرض الخالية المجاورة لها، قائلاً: «بالنظر إلى جهة الشمال من عند مسجد حي خور كلباء الموجود بالقرب من مرسى الصيادين، نجد أرضاً خالية وبعدها توجد قلعة خور كلباء، فما حكاية هذه الأرض وهذه القلعة؟، الآن إذا اتجهنا من المسجد إلى الشمال نجد على بعد نحو 250 متراً مدخل الخور، وهذا المكان كانت فيه قلعة قديمة، هدمها الطوفان الذي دخل من الخور واتجه نحو القلعة وهدمها، ولم يبق منها إلا الأساسات، وحدث إشكال بين هيئة الشارقة للآثار ومعهد الشارقة للتراث، حيث أكد كل منهما أن هذه القلعة تابعة له، وتابعت بنفسي الشكوى، وأتينا بخبراء من البرتغال متخصصين في هذا الأمر، فقصوا لنا هذه الحكاية التي رويتها الآن، وأوضحوا لنا أن الطوفان هدم القلعة فنقلوا الأحجار وبنوا القلعة الجديدة، ونحن الآن سنزرع حديقة في هذه المنطقة، وسنترك آثار القلعة القديمة موجودة فيها».

متحف جديد

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «سنزين مدينة كلباء بإذن الله، فهي الآن يرد إليها الناس من داخل دولة الإمارات وخارجها للسياحة، ووضعت لها برنامجاً سياحياً بيئياً أثرياً تراثياً، حيث وُضِع برنامجها السياحي بناء على العناصر الموجودة فيها، فعلى سبيل المثال يوجد بجوار القلعة القائمة الآن متحف غريب، عبارة عن “بغالة” كبيرة -وهي السفينة الكبيرة- وشراعاتها هي البهو الداخلي للمتحف، وبداخله “اليازرة” -وهي وسيلة قديمة لجلب الماء من الآبار قليلة العمق نسبياً، وهي هيكل مكون من جذوع أشجار النخيل يتشكل من أربع قوائم، تنصب فوق البئر، ويعلق فيها بكرات كبيرة يلقى فوقها حبل يربط بطرفه دلو ضخم يصنع من الجلد-، وكذلك يضم المتحف وسائل حرث الأرض، لتتمشى الناس داخل هذه البيئة التراثية التي تضم “الخوص” و”الصوف”، والمكان مكيف ويضم جميع أنواع التراث الذي نريد أن نحافظ عليه من عادات وتقاليد وأهازيج وغيرها، كما يضم المتحف مطاعم للزوار، وهذه إضافة لمدينة كلباء بإذن الله».

«بوابة كلباء»

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه بالإعلان عن مشروع «بوابة كلباء» قائلاً: «نعمل الآن على إنجاز مشروع بوابة كلباء، وهو مشروع مهم جداً، وهو عبارة عن ممشى يربط الحدائق المعلقة ببحيرة الحفية، والممشى محاط بدرابزين، وهو حاجز لحماية الناس من السقوط، ويمكن للناس مشاهدة الحدائق المعلقة والبحيرة ومنظر مدينة كلباء كاملاً تحت الممشى، كما توجد كذلك أماكن للتصوير».

50 % خصماً للطلبة الجدد في جامعة الذيد

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بمعاملة الموظفين في حكومة الشارقة من أبناء المواطنات بالإمارة مثل المواطنين، ومساواتهم في الكوادر الحكومية، بغض النظر عن ولادتهم قبل أو بعد حصول الأم على الجنسية الإماراتية.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خصماً قدره 50% للطلبة الجدد الذين يتقدمون للتسجيل في جامعة الذيد، ولا تنطبق عليهم شروط المنح، بمناسبة العام الأكاديمي الأول للجامعة. أُعلن عن توجيه واعتماد سموه خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة. كما وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بإضافة 5 أمتار للمساحة الأمامية للمنازل الواقعة أمام مستشفى خورفكان.

وأعلن عن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، خلال مداخلته عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأوضح، أن الحكومة ستتكفل بتكاليف الخدمات التي ستتعارض مع هذه الإضافة، مضيفاً أن الهيئة ستباشر التنسيق مع جميع الدوائر الحكومية لإخلاء الأراضي من أي عوائق والبدء بتنفيذ الإضافة التي أمر بها حاكم الشارقة.