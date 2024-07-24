الامارات | 16.3 مليون زائر لحدائق ومرافق بلدية دبي خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي رقماً قياسياً جديداً في أعداد الزوار خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 16 مليوناً و391 ألفاً و748 زائراً، توزعوا على الحدائق الكبرى، والسكنية، والملاعب والمرافق الترفيهية، بزيادة قدرها 1.3 مليون زائر، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

وأوضح مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن الإحصاءات نصف السنوية لحدائق ومرافق بلدية دبي، تبرز دورها بوصفها مقاصد ترفيهية وسياحية جاذبة في إمارة دبي، يقصدها أفراد المجتمع من السكان والمقيمين والسياح الباحثين عن فرصة للاستمتاع بأوقاتهم، مدعمةً بأحدث التجهيزات ذات المواصفات العالمية، ومزودة بأرقى الخدمات الشاملة التي تقدمها البلدية كجزء أساسي من مهام عملها في إدارة وتطوير الحدائق والمرافق الترفيهية والوجهات الجاذبة في الإمارة.

وأكد الهاجري حرص البلدية على تقديم أفضل تجربة ترفيهية للزوار، والارتقاء بمستوى سعادتهم وجودة حياتهم، من خلال توفير مرافق متكاملة وإدارة جميع العمليات المرتبطة بها، وتنظيم الفعاليات الترفيهية على مدار العام، تستهدف دعم الخطط والمستهدفات السياحية للإمارة وموقعها على الخريطة السياحية عالمياً.

داوود الهاجري:

. بلدية دبي حريصة على تقديم أفضل تجربة ترفيهية للزوار والارتقاء بمستوى سعادتهم وجودة حياتهم.