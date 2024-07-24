الامارات | طرق دبي تُطلق مبادرة المسار الهندسي المهني الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمسار السريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة (المسار الهندسي المهني)، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات من خلال توفير مسار للوظائف التخصصية في مجال الهندسة، يواكب متطلبات سوق العمل، ويحقق الاستقرار الوظيفي للمهندسين، كما أطلقت مبادرة (المسار السريع)، التي تهدف لاستقطاب نخبة من المهندسين المواطنين خريجي الجامعات من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميزة، وإعدادهم فنياً وإدارياً، ليكونوا الجيل القادم من المتخصصين في المجالات الهندسية بالهيئة.

وتهدف الهيئة من إطلاق هاتين المبادرتين، خلق الفرص التطويرية للكفاءات المواطنة وتوفير الأدوات اللازمة للارتقاء بسلمهم الوظيفي، ورفع معدل الرضا الوظيفي، مما ينعكس ذلك بالإيجاب على تعزيز بيئة العمل، وزيادة مستوى الكفاءة والاحترافية، بما يتوائم مع إستراتيجية دولة الإمارات وإمارة دبي في التوطين وتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها الفنية والتخصصية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأكدت الهيئة أن مبادرتي (المسار الهندسي المهني) و(المسار السريع)، تعكسان جهود الهيئة في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله)، بالاستثمار والعمل على توفير البيئة المناسبة للشباب المواطن وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تحقق الاستقرار الوظيفي وتفتح المجال للمهندسين المواطنين نحو التدرج في السلم والمهام الوظيفية بالهيئة.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة (المسار الهندسي المهني) التي سيتم إطلاقها في الربع الرابع 2024 تعد الأولى من نوعها، نظراً لتفردها في تطبيق هذا النوع من المسار الوظيفي المعد للمهندسين فقط، كما يتميز بسلم وظيفي مهني واضح يتماشى مع متطلبات سوق العمل، كما يمنح المهندسين فرص الترقي عبر التدرج في السلم الوظيفي ابتداءً من مسمى وظيفي "مهندس" على الدرجة الوظيفية 11، وصولاً لمسمى "مهندس مستشار" على الدرجة الوظيفية 16، إلى جانب ذلك ستلعب المبادرة دوراً تنافسياً بين الكفاءات التخصصية المواطنة من فئة المهندسين، عبر السعي نحو التميز ورفع الإنتاجية لتولي المناصب القيادية والمهنية الرفيعة.

وتستهدف مبادرة (المسار السريع)، الذي سيتم إطلاقه في الربع الأول من العام 2025، المهندسين حديثي التخرج من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميّزة من أبناء الدولة وإعدادهم فنيّاً وإدارياً خلال عامين وحصول الموظف في هذا البرنامج على فرص التطور والترقي السريع من خلال مسيرة مهنية واعدة تبدأ من مسمى وظيفي "مهندس" على الدرجة الوظيفية 11، وصولاً لمسمى "مهندس رئيسي" على الدرجة 13 خلال عامين وفي حال اجتياز متطلبات البرنامج، سيلتحق المهندسون ببرامج تدريبية فنية وتخصصية مكثفة ومتنوعة بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد والتدوير الوظيفي، والحصول على شهادات مهنية متخصصة، إلى جانب تكليفهم بمهام ومشاريع ذات طابع فني من قبل مديرهم المباشر وتقييمها لرفع مستوى الكفاءة وصقل المهارات.

هذا ووضعت الهيئة شروطاً يجب توفرها في المتقدمين للانضمام إلى مبادرة المسار الهندسي المهني، وهي: المؤهل العلمي المطلوب، وسنوات الخبرة المعتمدة، والشهادات المهنية المطلوبة، وتوفر الشاغر الوظيفي، واجتياز الاختبارات المحددة، وشروط وأحكام الترقية الوظيفية حسب أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث يتوجب على الخريجين الجدد من المهندسين أن يكونوا من مواطني الدولة، وحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله في الهندسة من جامعة معترف بها، ونالوا معدلاً تراكمياً في آخر تحصيل أكاديمي لا يقل عن (3)، ولم يمضِ على التخرج أكثر من عامين، وأن يكون عمر المتقدمين للبرنامج بين 21 إلى 26 عاماً، وإكمال الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإتقان اللغة العربية والإنجليزية، والتوافق مع شروط التوظيف وأن يجتاز المرشح الاختبارات والمقابلات الشخصية.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تزخر بالعديد من الكفاءات التخصصية والهندسية في مختلف فروع الهندسة (المدنية، الكهربائية، الميكانيكية، الإنشائية، المعمارية، هندسة الحاسوب، وغيرها من التخصصات الهندسية)، حيث بلغ عدد المهندسين المواطنين في الهيئة ما يزيد عن (230) مهندساً مواطناً، فضلاً عن التخصصات الهندسية المهنية، التي تعمل جنباً إلى جنب مع المهندسين.