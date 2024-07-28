الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي؛ وبموجب هذا القرار يُعيَّن الدكتورعلي سعيد بن حرمل الظاهري نائباً أول للرئيس؛ وشامس علي خلفان الظاهري، نائباً ثانياً للرئيس؛ ومسعود رحمة المسعود المحيربي، أميناً للصندوق؛ وحميد مطر سالم الظاهري، نائباً لأمين الصندوق.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من بدر سليم أحمد العلماء، وخالد عبد الكريم إسماعيل الفهيم، وعامر فايز عبد النور قاقيش، ومروه عبدالله جمعه المنصوري، وسيد بصر شعيب سيد شعيب، ونور محمد عبدالله التميمي، وكارل ماقناس أولسون، وخالد محضار بن هادي ، وأنتونوالدو جرانجون ترانكوسو نيفيس، وأحمد عبد اللطيف أحمد الموسى، وطارق عبدالعزيز سلطان العيسى، ولوا بينج.