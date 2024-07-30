الامارات | محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه أهم التوجهات الحكومية الاتحادية القادمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

حيث بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أهم التوجهات الحكومية الاتحادية القادمة.

وأكد سموه أهمية مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأولويات الوطنية القادمة.