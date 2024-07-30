الامارات | الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا الانهيارات الأرضية في كيرلا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا الانهيارات الأرضية في كيرلا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا الانزلاقات والانهيارات الأرضية في ولاية كيرلا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الهند وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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