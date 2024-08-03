الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وعاقبته بغرامة 20 ألف درهم، إضافة إلى إبعاده عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، توصلت إلى أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة، فاستصدرت إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وأخذ عينة منه لتحليلها.

وبعد ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات، أقر في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة الموجّهة إليه. وكرر اعترافه خلال جلسة المحاكمة التي أجريت له عن بُعد عبر تقنية الاتصال.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه بناء على ما اطمأنت إليه من أدلة وإقرار المتهم، فإنه من الثابت تعاطيه المادة المخدّرة دون وصفة طبية، ومن ثم تقضي بتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.