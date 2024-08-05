الامارات | طرق دبي تُطلق مبادرة "أون & أوف" (الحافلة السياحية) لسكان وزوار الإمارة في سبتمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق مبادرة "أون & أوف" (الحافلة السياحية) في سبتمبر المقبل، وهي مبادرة جديدة تستهدف جذب سكان وزوار الإمارة من رواد السياحة للتمتع بأبرز المعالم السياحية في هذا المدينة النابضة بالحياة والتي لا تتوقف عن التطوّر والتألق وتقديم كل ما هو جديد بأساليب مبتكرة تُسعدُ سكانها وزوارها وسائحيها الذي يتوافدون إليها من جميع أنحاء العالم.

وتفصيلاً، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص الهيئة دائما على دعم الحركة السياحية في إمارة دبي بالنظر لأهميتها البالغة في تعزيز اقتصاد الإمارة والناتج المحلي الإجمالي بفعل الأعداد المتزايدة للسيّاح والزوار ورجال الأعمال والمستثمرين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم وذلك بفضل ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان وخدمات عالمية راقية وبنى تحتية رصينة في جميع المجالات منها المواصلات العامة والخدمات السياحية الفريدة، إضافة إلى الاحترام والتقدير الذي يحظى به السياّح والزوار من مختلف أمم الأرض.

"وستُساهم مبادرة "أون & أوف" في تعزيز المزيد من التكامل في منظومة النقل الجماعي في دبي، لأن الحافلة ستمر كذلك بمحطات ومواقف وسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو ووسائل النقل البحري والحافلات العامة وخاصة محطة الغبيبة، التي تضم محطة مترو ونقل بحري وحافلات عامة".

وأضاف بهروزيان بأن الحافلة السياحية ستنقّل السكان والزوار والسيّاح "ليكتشفوا دبي في كل محطة" تمرّ بها الحافلة بعد أن تتحرك من محطة انطلاقها من دبي مول ليستمتعوا على متنها بزيارة أشهر (8) معالم بارزة في الإمارة وهي: برواز دبي، قرية التراث، متحف المستقبل، سوق الذهب، دبي مول، شاطئ لا مير، جامع الجميرا وسيتي ووك. وستمر الحافة السياحية بـ(9) محطات في عموم إمارة دبي تقع في نفس المعالم الثمانية المذكورة بالإضافة إلى محطة الغبيبة للمترو الحافلات العامة والنقل البحري، التي تُعتَبَرُ أحد أبرز أوجه التكامل في شبكة المواصلات العامة في الإمارة.

وأوضح بهروزيان أن نقطة انطلاق الحافلة السياحية ستكون من (دبي مول) وستعمل من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً بزمن تقاطر يبلغ (60) دقيقة وستبلغ مدة رحلتها عِبرَ المعالم المذكورة ساعتين وبتعرفة تبلغ (35) درهماً للشخص الواحد صالحة ليوم كامل.