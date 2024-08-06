بلدية العين تنفذ 5 مشاريع لصيانة ورفع كفاءة الطرق

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

نفذت بلدية مدينة العين 5 مشاريع لصيانة ورفع كفاءة الطرق في مدينة العين، التي تشمل 13 شارعاً من الطرق الحضرية والشاحنات والخارجية.

وانتهت البلدية من صيانة 4 طرق وجارٍ العمل على رفع كفاءة باقي الطرق ضمن خطة المشاريع، التي بدأت منذ يناير الماضي، ومن المتوقع انتهاء المشاريع في نهاية هذا العام، حسب مراحل التنفيذ لهذه المشاريع.

وتهدف بلدية مدينة العين من خلال هذه المشاريع إلى الحفاظ على الطرق، وسلامتها، وتسهيل حركة السير، ورفع مستوى الخدمة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة في المدينة.

وأكدت البلدية أن أعمال المشاريع تتضمن رفع كفاءة طبقات الرصف على مسار الشاحنات الجديد ورفع كفاءة الطرق الخارجية والطرق الحضرية في مناطق متفرقة من مدينة العين، كما ستتضمن المشاريع إنشاء طبقات الطرق وإضافة استراحات ومواقف للشاحنات وتطوير شبكات صرف مياه الأمطار، إلى جانب الصيانات التصحيحية، من ضمنها كشط طبقات الأسفلت وإنشاء طبقات حارات التسارع والتباطؤ.

وتتضمن مشاريع الطرق الحضرية تطوير ورفع كفاءة عدد من التقاطعات المرورية وأيضاً تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والأعمال الزراعية وممرات المشاة، وإنشاء طبقات الطرق وتحسين مسارات الالتفاف، وعدد من أعمال الصيانة مثل الترقيعات الأسفلتية، وإنشاء طبقات للطريق وتعديل عرض الطريق وتحسين حركة المشاة وحركة السلامة المرورية.

وأوضحت البلدية: تضم خطة الصيانة ورفع الكفاءة كلاً من طريق طحنون بن محمد، وطريق الطف، وشارع هزاع بن سلطان لمشروع رفع كفاءة الرصف على مسار الشاحنات الجديد.

وفي الطرق الخارجية تم البدء بطريق الطف والعجبان بإجمالي طول 48 كم، وجارٍ العمل حالياً على تنفيذ أعمال بطول 13.90 كم.

وتم البدء بعدد من الشوارع والتقاطعات لمشروع رفع كفاءة الطرق الحضرية مثل شارع طحنون بن زايد وميثاء بنت محمد، كما تم تنفيذ عدد من الشوارع والتقاطعات، مثل تقاطع الفلاح وشارع خالد بن سلطان وشارع خليفة بن زايد الأول.