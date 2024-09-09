الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تفقده، صحبة وفد أوروبي، معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع.

وقال المسؤول الأوروبي إن الأزمة الحالية في قطاع غزة ليست من صنع الطبيعة أو ناجمة عن زلزال لكنها من صنع الإنسان ولا سبيل إلى حلها سوى بالتوصل إلى اتفاق سياسي.

ودعا بوريل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

بوريل يدلي بتصريح صحفي خلال تفقد معبر رفح

وقال في تصريحات للصحفيين من أمام المعبر إن الاتحاد الأوروبي بذل جهودا كبيرة على صعيد التمويل والإمدادات لكن هناك نحو 1400 شاحنة عالقة على الحدود.

كان بوريل التقى، في وقت سابق من اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة حيث ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار هناك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر والتكتل الأوروبي.

ويتوجه بوريل، في وقت لاحق من الأسبوع، إلى لبنان حيث تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.