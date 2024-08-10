الامارات | 3000 درهم غرامة لآسيوي دهس امرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي آسيوياً يبلغ 37 عاماً بغرامة 3000 درهم، بعد إدانته بارتكاب مخالفة عدم تقدير مستعملي الطريق، وتسببه في دهس امرأة إفريقية، وإصابتها بأذى جسماني، فضلاً عن إتلافه مالاً مملوكاً للغير (مركبة اصطدم بها أثناء الحادث).

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يقود سيارته ونظراً لإهماله وعدم انتباهه تسبب في دهس المجني عليها وإتلاف المركبة الأخرى، وفق الثابت في تقرير الحادث والرسم التخطيطي. وأشار التقرير إلى أن المجني عليها كانت تعبر الشارع من المكان المخصص لعبور المشاة، محملاً السائق المسؤولية كاملة، ومن ثم قضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالغرامة.