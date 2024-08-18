الامارات | باحثون من جامعة الإمارات يُعيدون تدوير العبوات البلاستيكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن فريق من الباحثين في جامعة الإمارات العربية المتحدة من إنجاز مشروع بحثي لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة والمستهلكة وإعادة تحويلها إلى مواد مصنعة بشكل جديد، ما يقلل النفايات ويحفظ البيئة نظيفة ومستدامة، ويعزز التطبيقات العلمية والعملية التي تسهم بدورها بشكل مباشر في الهندسة البيئية المستدامة والاقتصاد الدائري.

وأفاد المشرف على المشروع، الدكتور في قسم الهندسة الميكانيكية والطيران، عبدالحميد إسماعيل مراد، بأن الدراسة تضمنت استخدام البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) المستمد من زجاجات اللبن المعاد تدويرها. وأضاف: «يُظهر هذا العمل تطبيقات في تطوير هياكل بلاستيكية خفيفة الوزن ومستدامة، باستخدام مواد معاد تدويرها».

وتابع: «تُظهر الدراسة أنه يمكن للبلاستيك المعاد تدويره أن يتم لحامه بفاعلية، واستخدامه في التطبيقات الهيكلية»، مشيراً إلى أن البحث متعدد التخصصات ويتطلب خبرة في مجالات مختلفة مثل الهندسة الميكانيكية وعلم المواد، ويمكن توسيعه بشكل أكبر إلى مجالات أخرى، مثل الهندسة البيئية وإدارة النفايات لزيادة عمقه وتطبيقه.