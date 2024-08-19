الامارات | "الفلك الدولي" يكتشف كويكباً جديداً في النظام الشمسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مركز الفلك الدولي في أبوظبي، المهندس خلفان بن سلطان النعيمي، عن تمكن أحد كوادر مركز الفلك الدولي من اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وجاء ذلك من خلال تحليل صور فلكية تتم اتاحتها من قبل برنامج برعاية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومشاركة جهات فلكية عالمية وهي جامعة "هاردن- سيمونس" في ولاية تكساس الأمريكية وتلسكوب "بان- ستارز" وبرنامج "كتالينا" لمسح السماء.

وتفصيلاً، أكد، المهندس خلفان بن سلطان النعيمي، نجاح الدولي مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في اكتشاف أحد الكويكبات أثناء تحليل الصور الملتقطة بواسطة أحد تلسكوبات مرصد "هاليكالا"، وتحديدا تلسكوب "بان-ستارز 2"، وهو مرصد يقع في ولاية هاواي الأمريكية، ويبلغ قطر التلسكوب 1.8 متر ويرمز له بالرمز F52، ويبلغ حقل رؤية التلسكوب 3 درجات، وهو مزود بكاميرا فلكية ذات حساس يعتبر الأكبر لكاميرا فلكية رقمية، إذ تبلغ دقتها 1.8 مليار بيكسل!

وأوضح أنه يتم تحليل الصور باستخدام أحد البرامج الفلكية المتخصصة، حيث يتم تحميل أربع صور لذات البقعة في السماء يتم تصويرها بشكل متتابع زمنيا، وتتمثل مهمة محلل الصور بمعالجة هذه الصور وملاحظة أي جرم متحرك ضمن هذه الصور الأربعة، وفي حالة ملاحظة جسم متحرك، يتم أولا مقارنته بالأجرام السماوية المعروفة، وإذا تبين أنه جرم غير مكتشف سابقا، يتم إرسال تقرير إلى الجهات الفلكية المعنية.

وأشار النعيمي، إلى أنه عند تحليل إحدى مجموعات الصور، تم اكتشاف هذا الكويكب والذي أعطي الرمز "2022 UY56"، وعلى إثر هذا الاكتشاف تم أرسال شهادة الاكتشاف المبدئي للمهندس عودة، لافتاً إلى أن هذا الكويكب يبقى يحمل هذا الرقم لعدة سنوات إلى أن تجرى له أرصاد مستفيضة لتحديد مداره بشكل دقيق، ويعطى حينئذ الرقم الدائم، ويعلن المكتشف بشكل رسمي من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، ويطلب منه تسمية هذا الكويكب.

من جانبه أوضح مكتشف الكويكب الجديد، المهندس محمد عودة، أن هذا الكويكب يقع ضمن حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل 4 سنوات على مسافة 375 مليون كم تقريبا من الشمس، ويدور بمدار بيضاوي نسبيا بشذوذ مركزي مقداره 0.22، وميلان عن مدار البروج بمقدار 11 درجة، وعند اكتشافه كان يلمع بالقدر 21 وهو يلمع الآن بالقدر 24.5.

وقال: "تبين أن هذا الكويكب قد تم تصويره قبل الاكتشاف عدة مرات يعود أولها إلى العام 2006، ويحمل أرقام مؤقتة أخرى مثل الرمز "2006 XN23" وجميع هذا الأرصاد تسمى أرصاد ما قبل الاكتشاف، وتعمل على تحسين وتنقيح مدار الكويكب.