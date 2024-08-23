«الموارد البشرية» بعجمان تصدر تعميماً بشأن العودة إلى المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن العودة إلى المدارس، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، والتيسير على أولياء الأمور الموظفين، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات.

وأكدت الدائرة في التعميم الصادر للجهات الحكومية، مراعاة منح المرونة لموظفيها في الحضور والانصراف، وذلك في إطار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ووفق الإجراءات المعتمدة والأنظمة المتبعة في الحكومة.

ونص التعميم على منح الموظفين من أولياء الأمور، إذن تأخير في الحضور، أو الخروج المبكر خلال كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة، أو رياض الأطفال أو المنزل، بشرط ألا تزيد مدة الإذن على إجمالي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.

كما تمنح للموظفين من أولياء الأمور إذن تأخير في الحضور أو خروج مبكر في اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، لمرافقة أبنائهم من المرحلة الابتدائية وما فوق، من وإلى المدرسة أو المنزل، بشرط ألا تزيد مدة الإذن على إجمالي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.

وأوضحت الدائرة في التعميم، أنه يراعى اختلاف أيام بداية الدراسة، حسب المنهج المحدد للمدرسة أو الحضانة أو رياض الأطفال من الجهات المختصة.

ودعت الدائرة كافة وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، لضرورة تيسير الإجراءات على الموظفين من أولياء الأمور، وفق الأنظمة واللوائح المتبعة في حكومة عجمان.