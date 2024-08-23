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رئيس الدولة يتلقى دعوة موجهة من ولي العهد السعودي تسلمها شخبوط بن نهيان

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ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة موجهة من صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية الشقيقة، لحضور النسخة الثامنة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2024 في مدينة الرياض.

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تسلم الدعوة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لدى استقبال معاليه في ديوان عام وزارة الخارجية السيد سعود بن سعد العتيبي، نائب رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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