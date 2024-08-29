الامارات | حمدان بن محمد: دبي ستواصل نهجها القائم على رعاية وتكريم المتميزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع "أن دبي ستواصل نهجها القائم على رعاية وتكريم المتميزين".

جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم الخميس، المنتسبين للدفعة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي وخريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة في دبي إلى جانب الخريجين الجامعيين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على منحة ديوان حاكم دبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": لدينا قناعة راسخة أن أفضل استثمار هو الاستثمار في أبناء الإمارات وبالمواهب والعقول ... فهذا استثمار من أجل رفعة وطننا ومجد شعبنا ومستقبلنا المشرق بإذن الله.