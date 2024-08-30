الامارات | نشاط لرياح مثيرة للغبار.. أمطار وانخفاض في "الحرارة" حتى نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم، غائماً جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً يصبح غائم أحياناً مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ غرباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الأحد يصبح مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع استمرار احتمال سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية نهاراً، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.