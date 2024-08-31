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خليفة بن طحنون وزايد بن طحنون يعزيان في وفاة زوجة عبدالله علي القمزي

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ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب ممثِّل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها سامية سلطان بخيت العرياني، زوجة عبدالله علي راشد غليطة القمزي.
وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيدة، داعيَين المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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