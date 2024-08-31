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فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية يعقد اجتماعاً لمتابعة الحالة المدارية في بحر العرب

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ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار الاستعدادات الاستباقية وسبل تعزيز الجاهزية، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعقد اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب.

وفيما يلي مخرجات الاجتماع:

- تشير البيانات والقراءات الأولية إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيكون غير مباشر، مع توقع اضطراب البحر وامتداد المياه في بعض المناطق الساحلية من دون وجود مؤشرات قد تؤثر على مناطق الدولة.
- توجيه إرشادات السلامة للجمهور عبر القنوات والمصادر الرسمية في الدولة.
- تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات والأخبار الخاصة بالحالة المدارية من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات ونشرها.

  • فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية يعقد اجتماعاً لمتابعة الحالة المدارية في بحر العرب

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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