الامارات | "الأرصاد" يعلن موعد تحوّل العاصفة المدارية إلى "منخفض"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار العاصفة المدارية التي يشهدها شمال شرق بحر العرب، حتى ظهر غدً، على أن تضعف تدريجياً وتتحول منخفض مداري، منوهاً بأن العاصفة تخلّف تأثيرات "غير مباشرة" على الدولة.

وأوضح المركز أن التأثيرات تتمثل في تدفق السحب من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، مع رياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار والأتربة واضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر في الموافاة بآخر المستجدات، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الرسمية الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات.