الامارات | رحلة جديدة مليئة بالفعاليات وورش العمل في مكتبة محمد بن راشد خلال سبتمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مكتبة محمد بن راشد، مسيرتها الرائدة في إثراء المشهد الثقافي، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المتميزة خلال شهر سبتمبر؛ وذلك في إطار رؤيتها لتحفيز شغف القراءة والاطلاع بين أفراد المجتمع، تماشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية، وبما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مبني على المعرفة والعلم.

تبدأ الفعاليات مع جلسة بعنوان «أصحاب الإرادة»، والتي تستضيف مجموعة من أصحاب الهمم، لتسليط الضوء على التحدّيات الحياتية الكبرى التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها. وستتيح هذه الجلسة للحضور فرصة للاستماع إلى قصص نجاح ملهمة تعكس قوة الإرادة وقدرة الإنسان على تجاوز الصعاب.

كما ستنظم المكتبة جلسة حواريةً بعنوان «لقاء الأدب والنقد»، والتي ستسلط الضوء على المجموعة القصصية «ربطة شَعر»، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي 2023. وسيجمع هذا اللقاء بين كاتبة المجموعة سراب غانم والناقدة والكاتبة الإماراتية د. مريم الهاشمي والحضور لمناقشة جماليات النصوص وأهميتها الأدبية.

وفي سياق التوعية، تقدم المكتبة جلسة «الذكاء العاطفي في العلاقات»، بالتعاون مع مستشفى الجليلة، حيث ستبرز الدكتورة مها العلي، دور الذكاء العاطفي في بناء علاقات إنسانية صحية ومتينة في ظل التحدّيات الاجتماعية الراهنة، مع تزويد المشاركين بأدوات عملية لتحسين تواصلهم العاطفي.

وتستمر الفعاليات مع ورشة «مفاتيح تربوية لأسر واعية» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والتي تقدمها ناعمة الشامسي، حيث تطرح حلولا عملية للتحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجه الأسر في تربية الأبناء، بالإضافة إلى إدارة الضغوطات وتعزيز التواصل الأسري.

وتستضيف المكتبة الكاتبة العمانية بشرى خلفان في ورشة عمل استثنائية بعنوان «تأسيس منهج الكتابة للرواية التأريخية»، والتي تركز على تقنيات السرد التاريخي، وتساعد الكتاب الطموحين على تحويل الأحداث التاريخية إلى روايات جذابة تتسم بالدقة والخيال.

واحتفاءً بالشعراء الكبار، تنظم المكتبة جلسة بعنوان «ابن البادية»، حيث تستعرض حياة وإرث الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي، إلى جانب تسليط الضوء حول أعماله وتأثيره في الأدب الإماراتي. ويشارك في الجلسة، التي يديرها الإعلامي وليد المرزوقي، د. راشد المزروعي، ود. سلطان العميمي، ود. عبد العزيز المسلم.

وفي إطار استكشاف الثقافات المتنوعة، تنظم المكتبة جلسة بعنوان فلسفة «الإيكيجاي» اليابانية للدكتورة أمل عمر حامد، والتي تتناول موضوعات السعادة والقيمة في الحياة، وكيفية العثور على الهدف في الحياة وما يمنحها معنى وقيمة.

وخلال شهر سبتمبر، سيحظى زوّار المكتبة بفرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة، تجمعهم بالمخرج نواف الجناحي، وتقدم من خلالها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة، التي تتميز بمحتواها المتنوع الذي يجمع بين الإبداع والتفرد. وسيتيح هذا الحدث للمشاهدين فرصة التفاعل مع عالم الفن السابع بطريقة جديدة وممتعة.

كما ستنظم المكتبة ورشة «العقول المستدامة» لسلمى الهاجري، والتي تركز على الابتكار في التفكير وأساليب التعليم الحديثة، وتهدف إلى تحفيز المشاركين على التفكير خارج الصندوق وتبنّي استراتيجيات تعليمية جديدة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

وفي إطار أدب الرحلات، تقدم المكتبة ورشة عمل بعنوان «مذكرات رحلة» للكاتب إبراهيم الذهلي، بهدف تعليم المشاركين كيفية توثيق رحلاتهم ومشاهداتهم بأسلوب أدبي مميز، وتحويل تجاربهم الشخصية إلى قصص مكتوبة بإتقان.

وتختتم الفعاليات مع اليوم العالمي للترجمة، حيث ستُعقد جلسة حوارية تجمع مجموعة من المترجمين والمهتمين لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الترجمة، واستشراف مستقبل الترجمة في ظل التطورات التقنية الحديثة، ودور المترجم في هذا السياق.