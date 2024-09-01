«التربية» تعتمد معايير وشروط انتقال الطلبة بين المسارات التعليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم معايير وشروط انتقال الطلبة بين المسارات التعليمية: العام، والمتقدم، والتطبيقي، والنخبة في المدرسة الإماراتية، مشيرة إلى أن السماح بانتقال الطلبة بين المسارات يستمر حتى نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الأول للعام الدراسي الجاري.

وبينت الوزارة في «دليل القبول والانتقال بين المسارات التعليمية وآلية تنفيذه: أن طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، مؤهلون للانتقال من المسار المتقدم إلى المسار العام، حسب رغبة الطالب أو في حال تراجع تحصيله الدراسي أو رأي لجنة الدعم الأكاديمي.

وفي الصفوف من السادس إلى الثامن، ينتقل الطالب إلزامياً من المسار المتقدم إلى العام في حال كان راسباً في الرياضيات أو العلوم، أو حسب قرار لجنة الدعم الأكاديمي. وبالنسبة لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر فإنهم مؤهلون للانتقال من المسار العام إلى المتقدم، حسب رغبة الطالب مع الالتزام باختيار السيناريو الخاص بالمواد الاختيارية بعد الاجتماع مع المرشد الأكاديمي.

ويمكن لطلبة الصف العاشر في المسار التطبيقي الانتقال إلى المسار العام، بشرط الحصول على 85% فأعلى في الرياضيات واللغة الإنجليزية، لكن طلبة التطبيقي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، لا يمكنهم الانتقال من المسار التطبيقي إلى المسار العام، لأن متطلبات مناهج الرياضيات والعلوم في المسار العام أعلى من مخرجات المسار التطبيقي.

ويمكن لطلبة الحادي عشر في مسار النخبة الانتقال إلى المسار العام، حسب رغبتهم، مع الالتزام باختبار السيناريو الخاص بالمواد الاختيارية عند الالتحاق بالصف الحادي عشر، وبعد الاجتماع مع المرشد الأكاديمي، فيما طلبة الثاني عشر غير مؤهلين للانتقال من مسار النخبة إلى المسار العام، ولكن يجب على الطلبة في مسار النخبة من ذوي التحصيل المنخفض الانتقال إلى المسار المتقدم بناء على خطة دعم.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم معايير القبول وشروط الانتقال للمسار المتقدم في الحلقة الثانية، بناء على نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى ضرورة استيفاء الطالب شروط المستوى الأكاديمي لمواد الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، لقبول التسجيل في المسار المتقدم.

وأشارت الوزارة إلى درجات القبول في المواد الثلاث للصفوف من الرابع إلى الثامن، فالدرجة المقبولة لتحويل طلبة الصفين الرابع والخامس إلى المسار المتقدم، هي 90% للرياضيات والعلوم، و80% للغة الإنجليزية، فيما اشترطت الحصول على 80% في المواد الثلاث للطلبة الراغبين في التحويل للمسار المتقدم لطلبة الصفوف من السادس إلى الثامن.