قصص نجاح في «الدولي للاتصال الحكومي»

1 سبتمبر 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

يستعرض المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13 قصص نجاح عالمية في الاتصال الفعال، حيث يُفتح المجال أمام ثلاث حكومات من المنطقة والعالم ترشحت مبادراتها لنيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، لعرض تجاربهم من خلال خطابات ملهمة، وهي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا، ودولة توفالو.

ويخصص المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4-5 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، منصتي «حديث الاتصال الحكومي» ومنصة «حوارات حكومية»، للاحتفاء بالتجارب الناجحة والقصص الملهمة، حيث تشهدان 28 جلسة حوارية وخطاباً مُلهماً تستعرض أحدث الابتكارات التي تشكّل مستقبل الاتصال.

وتستقطب المنصتان إلى جانب الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية، مجموعة من كبريات المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة من الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ووزارة تنمية المجتمع، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية بالتنمية المستدامة والشباب والابتكار.

وتستعرض المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها الناجحة التي شاركت من خلالها في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن جائزة «أفضل مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة» عن الحملة التوعوية «من أجل قطرة مياه» التي أطلقتها وزارة المياه والري بالمملكة في 2024، وتهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في المنازل، وتعزيز الترشيد وتعديل سلوكيات الاستهلاك. أما «مشروع توفالو كأول دولة رقمية في العالم»، المرشح ضمن نفس الفئة، فيروي الخطة الجذرية لدولة توفالو التي أصبحت بفضلها أول أمة رقمية في العالم لحماية هوية الدولة الجزرية وحقوقها. ومن المرشحين المتحدثين عن تجاربهم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن جائزة «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي» «تطبيق سيتيفيد.. عيون وآذان على الأداء الحكومي» النيجيري، الذي أطلقته ولاية كادونا في شمال نيجيريا بهدف إشراك الجمهور في مراقبة مشاريع البنية التحتية والأداء الحكومي.

كما تضم خطابات المرشحين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن «جائزة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية» كلاً من «المسرعات الخضراء» لشركة بيبسكو، و«الاستدامة في صميم استراتيجية الفطيم» لمجموعة الفطيم، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.

وتتناول جلسات منصة «حديث الاتصال الحكومي» 15 فعالية تغطي مواضيع حيوية مثل «كيف تصبح الشيخوخة جوهر الاقتصاد الفضي؟» لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، كما تنظم الجامعة الأميركية بالشارقة جلسة «الحدود الإبداعية.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تعريف الحملات الإعلامية؟»، للدكتور سهيل دحدل، رئيس قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأميركية بالشارقة.

كما يثري الإعلامي المصري معتز الدمرداش جلسات المنصة بتسليط الضوء على أهمية «الجيل الجديد وصناعة المحتوى» بتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، بينما يناقش وائل إسماعيل، رئيس مكتب الاستدامة بالشرق الأوسط لدى بيبسيكو، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيريتي، والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة منهجية 7*7: في بناء العادات المستدامة لمستقبل أفضل، أما جلسة «نظرة الشباب إلى الانفتاح على الثقافات» التي تنظمها إدارة التنمية الأسرية وفروعها، فيتحدث فيها صانعا المحتوى أماني المطروشي وإبراهيم البلوشي.

أما وزارة تنمية المجتمع فتروي قصص نجاح ملهمة لعدد من الشباب والطلاب والعائلات في عالم الأعمال، خلال جلسة استثنائية بعنوان «لقاء عبر الأجيال.. نقل لكنوز المعارف والتجارب»، التي تستضيف حسين القمزي، خبير واستشاري مالي، وشيخة الهرمودي، المتحدث الرسمي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ورحمة الكمالي، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبدالله الهاشمي، مستثمر في الشركات الناشئة، كما تنظم الوزارة جلسة حوارية بعنوان: «أحمد الغفلي... مؤثر لا يقهر»، الذي أثبت أن الإعاقة لا تحد من الإبداع والنجاح.

دور التواصل في تعزيز الصناعة الوطنية

كما تستضيف جلسة «دور التواصل في تعزيز الصناعة الوطنية» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عمار العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسلامة العوضي، مدير إدارة القيمة المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حين يتناول الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والمهندس ماجد الحمادي، رئيس مجلس الشارقة للشباب، محور «التحفيز التسويقي لجذب المستثمرين إلى قطاعات الاستدامة» بتنظيم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، كما يتحدث في جلسة «ابتكارات الاتصال الحكومي وإذكاء التنافسية العالمية» كل من الدكتور يسار جرار، والسفير ماركو أ. سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك)، ومحمد جلال الريسي، رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.