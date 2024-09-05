الامارات | محمد بن راشد يشارك في أفراح الكندي والغرير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 سبتمبر 2024

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، لمحمد عبد الله سعيد الكندي، بمناسبة زفافه على كريمة محمد بن عبد الله الغرير، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة.