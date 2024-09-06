حامد بن زايد يزور «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

واطلع سموّه على المعروضات من المعدات المتعلقة بحياة المغامرات والأنشطة الرياضية الخارجية، والصقارة والصيد والفروسية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث الثقافي الإماراتي.

وخلال الزيارة، أشاد سموه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويجمع المعرض بين التقاليد والموروث الثقافي لدولة الإمارات وأحدث المعدات والتجهيزات في مجالات الصيد والفروسية والصقارة، ما يجذب الزوّار من جميع الأعمار.

كما أثنى سموّه على تنوّع المعروضات التي تلبّي مختلف احتياجات محبّي رياضات الصيد والفروسية من مختلف أنحاء العالم.