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محمد بن راشد: مترو دبي يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام

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ابوظبي - سيف اليزيد - شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع العاملين في مترو دبي لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية.

وأكد سموه أن بمشروع مترو دبي، يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم.

وقال سموه عبر منصة إكس:"15 عاماً مرت منذ افتتاح مترو دبي .. نقل خلالها 2.4 مليار مسافر في أكثر من 4.3 ملايين رحلة.. ونسبة الالتزام بمواعيد رحلاته بلغت 99.7% … ونريدها 100% بإذن الله .. الالتزام بالمواعيد ثقافة .. وفضيلة .. وقيمة حضارية نبيلة".
وأضاف سموه:" مشروع مترو دبي .. يمثل ثقافة دبي .. القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم .. وشكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في مترو دبي لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية" .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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