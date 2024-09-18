أشار عضو لجنة تجمع العسكريين المتقاعدين العميد أندريه بو معشر، إلى أنّ "البعض يعمد إلى توصيف الاعتداء الإرهابي وجريمة الحرب التي قامت بها اسرائيل على أنها تندرج ضمن الحرب السيبرانية Cyber Warfare، هذا التوصيف هو غير دقيق والصحيح هي هجمات إلكترونية Electronic Warfare، وهناك اختلاف كبير بين الاثنين، الاولى تعتمد على الحواسيب والداتا والشبكات والانترنت، بينما الحرب الإلكترونية ترتكز على حرب الترددات الراديوية واللاسلكية والذبذبات والموجات".
وقال إنّ "حزب الله حاول تحاشي الحرب السيبرانية من خلال تخليه عن الهواتف الذكية مما أوقعه ضحية الحرب الالكترونية، وهذا ما تم استخدامه من خلال الموجات الراديوية لتفعيل الصواعق داخل الأجهزة لتفجير الشحنات الشديدة الانفجار والتي يرجح أن تكون البطارية نفسها كانت من جزئين جزء يحتوي على الليثيوم وجزء يحتوي على المواد المتفجرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بو معشر: جريمة الحرب التي قامت بها اسرائيل تندرج ضمن هجمات إلكترونية وليس توصيف الحرب السيبرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.