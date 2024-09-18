الدفاع المدني نشر حصيلة العمليات المنفذة نتيجة الحادث الأمني الذي طال عددا من المناطق اللبنانية

تمكن عناصر الدفاع المدني، من تنفيذ عمليات الإطفاء والإسعاف في العديد من المناطق اللبنانية حيث اندلعت النيران نتيجة انفجار أجهزة لاسلكية وأجهزة لتحليل البصمات.

وأوضح الدفاع المدني، أن الحصيلة حتى الساعة:

محافظة النبطية :

- ٦٠ منزلا ومحلات (من ضمنها متجر لبيع بطاريات الليثيوم في بلدة مجدل سلم) و١٥ سيارة وعشرات الدراجات النارية في العديد من المناطق ضمن محافظة النبطية.

أما عدد الجرحى في محافظتي الجنوب النبطية فهو ٣٠٠ جريح و ١٢ شهداء

محافظة لبنان الجنوبي:

- ٩ منازل ومقر حسينية وسيارتين ومحل استديو في كل من جويا، سلعا، ارزون، دردغيا، مدينة صور، مفترق العباسية والحوش وبلدة زبقين.

- منزلان في الضهيرة والناقورة

- نقل مصاب من الناقورة الى مستشفى اللبناني

الايطالي.

محافظة البقاع:

- داخل منزلين في الكرك، سيارة على طريق الفرزل، محل لبيع الأجهزة الخلوية في الفرزل.

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محافظة بعلبك الهرمل:

- داخل منازل في قصرنبا وتمنين ومستودعات في النبي شيت.

اصابات بشرية : جريحان في رياق نقلا بواسطة سيارات مدنية.

ضاحية بيروت الجنوبية:

- داخل منزلين في الغبيري، ومنزلين في حارة حريك، ومنزل في شارع بعجور، ومنزل في برج البراجنة، ومنزل في الرويس، ومنزل في حي السلم، ومنزل في خلدة.

مهمات اسعافية: نقل مصاب بضيق في التنفس جراء حريق داخل منزل في الغبيري الى المستشفى. ونقل مصابة في الحريق عينه الى مستشفى الساحل.

نقل حالة طارئة الى مستشفى الرسول الأعظم.

وأكدت أنه "في هذه الاثناء تتواصل عمليات الإطفاء داخل ٣ منازل في كل من حارة حريك والغبيري والشويفات، اضافة الى اخماد النيران داخل منزل في الرمل العالي واخر قرب السلطان محلة الجاموس".