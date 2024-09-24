عبدالله بن بيه يشارك في المؤتمر الدولي للمنتدى الإسلامي العالمي في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك معالي العلّامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، في المؤتمر الدولي الذي نظمه المنتدى الإسلامي العالمي في روسيا الاتحادية، واختتم أعماله أمس، وذلك بدعوة من سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وأكد معالي عبد الله بن بيّه، في كلمة مسجلة عن بُعد، على علاقات الصداقة القوية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه البشرية تحديات وأزمات كبرى على مختلف الصعد والميادين.

كما أكد معاليه على الدور المحوري للقيادات الدينية في خضم تلك الأزمات، فمن واجبهم البحث عن المشتركات فيما بينها لتجنب الصراع بين أتباعها بما يسهم في صون كرامة الإنسان ويرفع من شأنه، مشيراً ضرورة إعلاء المشتركات الإنسانية من حقوق وقيم.

وشدد معالي العلّامة عبدالله بن بيّه، على أهمية العناية بالتربية الروحية للأجيال الناشئة، وترسيخ قيم الرحمة والتواضع والكرم والتعاون في النفوس؛ ليحل التفاهم محل التصادم، والحوار بدل القتال، والعطف والشفقة مكان القسوة والغلظة.

وأضاف أن هذه الوسائل والأدوات نصل بها إلى طريق السلام، ونعبر إلى ربوع الأخوة التعايش مع عموم البشر بمختلف أديانهم وأعراقهم، مؤكداً على رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الداعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، والتي تقف عوناً للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدّمها.