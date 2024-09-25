الامارات | بداية أكتوبر.. تفعيل منظومة الرقابة الذكية لضبط مخالفات الهاتف وحزام الأمان في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان، أنه اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل سيبدأ تفعيل منظومة الرقابة الذكية لضبط مخالفات الهاتف المتحرك وحزام الأمان.

وأكدت أن ذلك الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق والحد من الحوادث المرورية والإصابات.

وأوضحت أن المنظومة تتمثل في الرقابة الذكية لضبط مخالفة استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، ومخالفة عدم وضع حزام الأمان، داعية السائقين إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية.