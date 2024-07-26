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علامات الساعة الكبرى تحرير فلسطين





شهدت صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023 الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ، يوم السبت 07 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف في كلمة له، "نُعلن أن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتابع، "اليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار هذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه".

علامات الساعة الكبرى تحرير فلسطين

بناء علي التساؤلات الكثير فقد أجاب الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية علي هذا السؤال قائلا إن الله تعالى أكد أنه سوف تكون هناك مواجهة بين المسلمين واليهود، لكن الله تعالى لم يحدد مكانها أو تاريخها، وقد أشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن ابن باز يقول إن نهاية اليهود سوف تكون على أيدي المسلمين لا محالة، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان رواه البخاري ومسلم” تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي، تعالى يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله”.

وتعتبر الساعة الكبرى هي آخر العلامات قبل يوم القيامة وقد روى حديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة:” إن الساعة لا تَكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل النَاسَ ونزول عيسى بن مريم” أخرجه مسلم.

ومن علامات الساعة قتال المسلمين لليهود وتحرير القدس وعودة المسجد الأقصى للمسلمين فيصلي فيه سيدنا عيسى عليه السلام خلف المهدي المنتظر.

وقد تمكن جنود الفصائل الفلسطينية من اختراق مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي وأسر عدد من جنود جيش الاحتلال والذي قد تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع الفيديو مواطنين فلسطينيين يستولون على دبابة إسرائيلية ويقودونها في الشوارع.

وقال القائد العام للقسّام محمد الضيف نعلن بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال الصهيوني. معلنا أن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

المصدر : وكالات