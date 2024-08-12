الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم لقصي خولي: قلبك أبيض!

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة دعم إلى الفنان السوري قصي خولي بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها وهجوم البعض عليه؛ بسبب طريقته في مهاجمة منتقديه خاصة بعد الإعلان عن مسلسله الجديد الذي من المقرر أن يجمع بينه وبين الفنانة نور الغندور.

كتبت نجيم لقصي رسالة جاء بها:

“الله يوفقك بكل شي بدك ياه”، واصفاً إياه بأنه صاحب القلب الأبيض والروح الحلوة، داعية الله له: “بالنجاح وين ما كنت.. واشتقلك كتير.“، وتفاعل معها الفنان السوري معبراً عن اشتياقه للتعاون معها من جديد بعد أن قدما معاً 3 مسلسلات ناجحة وهي “خمسة ونصف، وعشرين عشرين، وأخيراً”.

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رد قصي على نادين قائلًا:

“نادين الغلا وانا شتقتلك.. إن شاء الله بشوفك على خير والله يوفقك ويحميك بكل شيء بتعمليه”.

بدأت الأزمة بين الفنان قصي خولي وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبدى البعض رأيه واعتراضه على مشاركته في البطولة مع الممثلة نور الغندور، في مسلسله القادم والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

رداً على هذه الانتقادات، نشر خولي رسالة شديدة اللهجة عبر حسابه على “إنستغرام”، وجه فيها انتقادًا لاذعًا لمن أسماهم بـ”المتفزلكين”، مطالبًا إياهم بالامتناع عن إبداء آرائهم في اختياراته الفنية.

وشدد قصي خولي على أن هؤلاء المنتقدين ليس لديهم الحق في تقييم أعماله، أو تقديم رأيهم في الأدوار التي يختارها ونوعيتها، خاصة وأنهم غير متكفلين بمصاريف حياته الشهرية، قائلا: ” حاجتكم تعليقات فاضية وتقييم مجاني ونصائح مفزلكة لها علاقة بشو لازم نعمل وشو لازم نشتغل ولوين لازم نرجع”.