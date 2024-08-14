كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - عثرت الاجهزة الامنية اللنبانية على خمس جثث داخل منزل لآل الفتى في بلدة كفرشيما – قضاء بعيدا، يعيش فيه الشقيقان (إ.) و(ك.) ووالدتهما (س. س.) في واقعة تشبه قصص افلام الرعب.
وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام لبنانية فأن الجثث تعود لوالدهما (ح.) وشقيقيهما (ب.) و(خ.) وجدهما (خ.) وجدتهما (م.)، مع الاشارة إلى أن «الشقيقين مريضان عقلياً ويُقدمان على أذية جيرانهما في المنطقة، وهذا سبب عدم دفنهما للموتى».
ويبدو انه تم العثور على الجثث بالصدفة حيث ان الاجهزة الامنية داهمت المنزل بعد بلاغات عن قيام الشقيقين بسرقة بكابلات الكهرباء في المنطقة ليتم عندها العثور على غرفة اسفل المنزل وبداخلها الخمس جثث.
ووفقاً للمصادر، كانت الوالدة (س. س.) داخل المنزل خلال المداهمة، فيما لا يزال الشقيقان متوارييْن عن الأنظار. ولفتت المصادر إلى أن «المنزل مُجهّز بنظام مراقبة، وتمّ سحب تسجيلات الكاميرات (DVR)، وباشرت قوى الأمن الداخلي التحقيق في الحادثة».
شارك الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لبنان.. العثور على خمسة جثث من عائلة واحدة في واقعة تشبه قصص افلام الرعب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.