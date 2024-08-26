ملكة الإغراء رولا يموت تثير جمهورها بمايوه شفاف غاية في الجرأة كشف ما تحته بكل وضوح

إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لـ ​رولا يموت​ أثار الجدل بين المتابعين.

وظهرت رولا تستعرض جسمها برقصة، إعتبرها المتابعون "فاضحة" على أنغام أغنية عراقية وهي شبه عارية، إذ إرتدت مايوه فاضح، ما صدم الجمهور.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها رولا يموت الجدل على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ولن تكون الأخيرة.

فقد تعود المتابعون على جرأتها بالتصرفات وما ترتديه من بيكيني وقطع غريبة لا تجرؤ العديد من الشابات على ارتدائها علنا لكنها هي تحب استعراض جسمها وانحناءاتها الرشيقة، خصوصاً انها تحافظ على لياقتها الجسدية.

وفي آخر فيديوهاتها عبر خاصية الستوري استعرضت جسمها وقامت بخطوة جريئة عبر البدء بخلع البيكيني من الاسفل لكي تظهر التاتو الذي حصلت عليه في مكان حميم للغاية.