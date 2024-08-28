اللبنانية نادين نجيم تكشف عن خلفيتها بفيديو فاضح على السرير دون ملابس

فنون - سعد محمود - عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو صادم لها أثناء قيامها بشد ترهلات الفخذ والمؤخرة، داخل إحدى العيادات المتخصصة، وظهرت وهي مستلقية على بطنها دون ملابس وتصرخ من شدة الشعور بالألم لخضوعها إلى جهاز الكهرباء.

استفز هذا المقطع المتابعين الذن انتقدوا تصرف نادين نجيم ووصفوه بالفاضح، وانهالت التعليقات من قبل الجمهور، حيث علق أحدهم: اللي استحو ماتوا، وعلق آخر: والله عيب شو صارلك نادين بعد الطلاق، واتهمها البعض بجنون الشهرة ومحاولات الاستعراض لتصدر الترند.

يذكر ان الفنانة نادين نجيم قد شاركت مؤخرًا بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستقرام"، وظهرت بفستان قصير أسود عاري الصدر، ونسقت الإطلالة مع سترة بيضاء ورفعت شعرها للخلف، وعلقت على الصور "الحرية لا تقدّر بثمن ... عش حياتك احترم غيرك ولا تؤذي أحدا:، ونالت صورتها اعجاب المتابعين، كما تصدرت نادين نجيم الترند بعد سفرها الى مصر للحديث عن أعمالها والنجاح الذي حققته مؤخرا بمسلسل صالون زهرة، ومسلسل 2020.