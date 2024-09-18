أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأنّ "السيناتور بيرني ساندرز يعتزم تقديم مشاريع قرارات لوقف مبيعات أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار". ونقلت الوكالة عن ساندرز قوله إنّ "الكثير من الدمار في غزة تم باستخدام معدات عسكرية وفرتها الولايات المتحدة". ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وسط مجازر يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع.

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