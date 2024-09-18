الفيدرالي الأميركي خفّض أسعار الفائدة 50 نقطة وتوقّع خفضها مرة أخرى خلال العام الحالي

خفّض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة وتوقع خفضها مرة أخرى خلال العام الحالي.

وجاء القرار بعد اجتماع لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول مستقبل السياسة النقدية وقرار الفائدة.

وكان قرار خفض الفائدة محسومًا من السوق لكن بيوت الخبرة كان منقسمة حول مقدار خفض الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، وسعرت الأسوق احتمالية الخفض بواقع 50 نقطة أساس عند حدود 65%.

وجاء الاجتماع وسط انقسام غير مسبوق- لم تشهده الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية- في توقعات نتائج الاجتماع.

وكانت قد توقعت رئيسة الأبحاث العالمية في جي بي مورغان، جويس تشانج، أن يخفض "الفيدرالي" سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مشيرة إلى تحول تركيز السوق من حجم الخفض إلى التوقعات الأوسع بشأن النمو الاقتصادي.