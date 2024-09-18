الأبيض: طبيعة الأجهزة التي انفجرت اليوم كانت أكبر وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ "طبيعة الأجهزة التي انفجرت اليوم كانت أكبر وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع"، في إشارة إلى انفجار أجهزة لاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية في عدوان إسرائيلي، في حين كانت قد ذكرت وزارة الصحة أنّه قضى على إثر الانفجارات 14 شهيدًا وأكثر من 450 مصابًا في حصيلة غير نهائية.

ولفت، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "تفجيرات اليوم في لبنان تسببت في إصابات بليغة"، وقال: "نقلنا مرضى من الجنوب إلى مستشفيات في الشمال من أجل استيعاب عدد المصابين".

وأوضح الأبيض أنّ "عدد من دول الجوار تواصلت معنا لتقديم الدعم وبدأ وصول جسور جوية تحمل مساعدات".