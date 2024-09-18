نشرت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" تسجيلًا مصورًا تحت عنوان: "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"، يتضمن مشاهد من عمليات نفذتها في تل أبيب. والتسجيل المصور الذي بثته القسام يتضمن رسالة من عنصرها جعفر منى منفذ عملية تل أبيب في شهر آب الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر القسام نشرت تسجيلًا يتضمن عمليات نفذتها في تل أبيب: "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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