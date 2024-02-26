لقاء بين وزير التجارة الإسرائيلي ونظيره السعودي على هامش اجتماع لمنظمة التجارة في أبوظبي

التقى وزير التّجارة والصّناعة ال​إسرائيل​ي نير بركات، وزير التّجارة السّعودي ماجد بن عبد الله القصبي، على هامش اجتماع ل​منظمة التجارة العالمية​ في ​أبوظبي​، اليوم الإثنين.

وأعلن متحدّث باسم بركات، أنّ الوزير عبّر عن ثقته في قدرة البلدين على "صنع التّاريخ معًا".

وأفاد مكتب الوزير الإسرائيلي، بأنّ بركات قال للقصبي إنّ "دولة إسرائيل مهتمّة بالسّلام مع الدّول السّاعية إلى السّلام، ويمكننا أن نصنع التّاريخ معًا".

وذكرت هيئة البث الإسرائيليّة الرّسميّة، الّتي نشرت صورةً للقاء، أنّ الوزيرَين تبادلا أرقام الهواتف الشّخصيّة ليكونا على تواصل مباشر.

ونقلت عن مكتب الوزير الإسرائيلي، قوله إنّ "بركات والوزير السّعودي تصافحا وناقشا الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".