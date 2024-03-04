رئيس جامعة القاهرة: المنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر يهدف لتعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في جلسات المنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر، والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفير محمد الشناوي السفير المصري في المجر، والسفير أندراس كوفاكش سفير المجر بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات المصرية والمجرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الخشت، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية والمجرية، وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي، والتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة.

وتناولت الفعاليات والجلسات النقاشية عددًا من قضايا التعليم العالي والبحث العلمي التي تهم الجانبان، حيث شهد المنتدى تنظيم جلستين، الجلسة الأولى بعنوان: "أفق مستقبلي للتعاون"، والجلسة الثانية لبحث سُبل التعاون في البحث العلمي بين الطرفين بعنوان "المشهد البحثي في مصر".