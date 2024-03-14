انطوان حبيب بحث مع سفير قطر في امكانية مساعدة "صندوق قطر للتنمية" لمصرف الاسكان

بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، مع السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، خلال زيارة في إطار جولته على الفاعليات المحلية والعربية لتأمين استدامة القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في "إمكانية التعاون بين المصرف و"صندوق قطر للتنمية" الذي يتعاطى شؤون التنمية المستدامة والشاملة في أنحاء العالم، والمكرَّس للنهوض بالتنمية البشرية والتخفيف من حدّة الفقر وحشد المساعدات الإنسانية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود".

وأوضح حبيب بعد اللقاء، أن "البحث تناول إمكانية مساعدة "صندوق قطر للتنمية" لمصرف الإسكان في تعزير موارده من أجل تأمين استدامة القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن تعزيز الإمكانات البشرية شرط أساسي لازدهار المجتمعات، والتي لهذه الغاية، عمدت دولة قطر بقيادة حكيمة لصاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى زيادة برامج المساعدات الدولية والتعاون التنموي بشكل ملحوظ".

واشار الى ان "لطالما ساهم "صندوق قطر للتنمية" في تخفيف المعاناة الإنسانية والتنمية الاقتصادية، ويأتي في صلب مهامه تحسين سبل عيش المجتمعات في العالم، وتمكين الشعوب من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية".

ونقل حبيب عن السفير القطري "اهتمامه الكبير بدعم مصرف الإسكان في مهامه الإنسانية والمجتمعية التي يقوم بها، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة".