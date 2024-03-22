أدميرال أميركي: النصر الروسي بأوكرانيا بمثابة هزيمة استراتيجية لأميركا وانتصار استراتيجي للصين

رأى قائد القوّات الأميركيّة في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو، أنّ "النّصر الاستراتيجي لروسيا في أوكرانيا، سيكون بمثابة هزيمة استراتيجيّة للولايات المتحدة الأميركية، وانتصار استراتيجي للصين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تاس".
ودعا المشرّعين إلى الموافقة بسرعة على تخصيص مساعدات ماليّة جديدة للحلفاء، وهو ما يعني ضمنًا أيضًا تمويل التّحرّك الأميركي المضاد للصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنّ الصين قد ترفض المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا دون روسيا، وفي الوقت نفسه، قال رئيس مكتب الرّئيس الأوكراني، أندريه إرماك، إنّ كييف لا تفقد الأمل في مشاركة الصين في الحوار.
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