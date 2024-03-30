يزبك: نريد رئيسًا يحمي لبنان ويحافظ عليه وعلى سيادته وإستقلاله

أقام الوزير السابق الدكتور حمد حسن، مجلس عزاء في منزله بمدينة بعلبك، في ذكرى القيادي في "حزب الله" النائب السابق محمد حسن ياغي، بمشاركة

أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، إلى أنّ "يدنا ممدودة في لبنان، اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس للجمهورية، لا تحدده لنا أميركا، ولا تحدده أهواء الآخرين، ولا الجماعة الذين يقولون إنّ إسرائيل ليست عدوًا، نحن نريد رئيسًا يحمي لبنان، ويحافظ عليه وعلى سيادته وإستقلاله".

ولفت، خلال مجلس غزاء أقامه الوزير السابق حمد حسن في منزله في بلعبك بذكرى النائب السابق محمد حسن، إلى أنّ "الحديث عن تسليم سلاح المقاومة في مثل هذا الوقت، وهذه الظروف، غير مقبول، وإلّا، فلتقم أميركا بتزويد الجيش اللبناني بالسلاح اللازم للدفاع عن حدوده ولمواجهة العدو الإسرائيلي".

وذكر يزبك "أننا سمعنا اليوم وزير الحرب الإسرائيلي (يوآف غالانت)، يقول بأنّ أميركا ستجعل لدى إسرائيل قدرات تواجه بها المنطقه بكاملها، وليس لبنان فقط".